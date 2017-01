Adıyaman Ziraat Odasından Ahmet Aydın'a Destek

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, ulusal bir gazetenin TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili habere sert tepki gösterdi.



Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan yaptığı açıklamada, Ahmet Aydın için aslı olmayan iftiralar atılarak gündem oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.



Başkan Şahan, "Duyarlı dürüst ve ilkeli basınımızdan ayrı düşen Sözcü gazetesi,asılsız ve mesleki ahlakı göz ardı edip asılsız ve mesnetsiz haberlerle Sayın Ahmet Aydın'a çamur atarak gündem oluşturmaya çalıştıkları apaçık ortadadır. Bu iftiraya halkımız her zaman olduğu gibi gereken cevabı verecektir.Kaldı ki siyasi terbiyesi ve siyasi ahlakıyla gerek TBMM'de ve gerekse halkımız içerisinde dik duruşuyla bilinen Ahmet Aydın her kesimden sevgiyle ve övgüyle karşılanmıştır.



FETÖ elebaşıyla hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ne birini tanıştırmış nede uzaktan yakından görmüşlüğü olmuştur. Dış mihraklar hiçbir zaman Sözcü gazetesi gibi gayri ahlaki basın aracılığıyla ülkemizi ve devletimizi yıpratamayacaklar. Her makamda, her daim dik, asil ve vicdani duruşundan ödün vermeyen Adıyaman Milletvekilimiz ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a güven ve inancımız tamdır" dedi. - ADIYAMAN