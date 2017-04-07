Adıyaman Üniversitesinde Bilimde Başarının Sırları Konferansı
, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı " Bilimde Başarının Sırları" konulu konferans Adıyaman Üniversitesinde düzenlendi.
, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı"Bilimde Başarının Sırları" konulu konferans Adıyaman Üniversitesinde düzenlendi.
Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta bilim alanındaki yeniliklerden ve bilimde başarılı olmanın sırlarından anlatıldı. Bilimde gelinen nokta ve yapılması gerekenlerden bahseden Prof. Dr. Şahin, Nobel Ödülü alan bilim adamlarının başarı hikayelerine değinerek, hayatta çalışmadan elde edilecek tek şeyin başarısızlık olduğunu söyledi.
Herhangi bir uğraşta başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini de kaydeden Şahin, "Eğer işinizde keyif alırsanız, başarıya ulaşmak için gereken mesaiyi harcamak kolay olur. Nobel ödülü alan bilim adamlarına baktığımız zaman tek sermayelerinin çalışmak, çalışmak ve yılmadan çalışmak olduğunu görüyoruz" dedi.
Konferansın sonunda Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Prof. Dr. Kazım Şahin'e Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerinden Cendere Köprüsü'nün maketini hediye etti.
Konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN