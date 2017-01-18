Adıyaman Üniversitesi Basketbol Takımı Bir Üst Gruba Çıktı

Adıyaman Üniversitesi Basketbol Takımı, Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Ligi Basketbol karşılaşmalarında 1. gruptaki rakiplerini eleyerek 2. gruba çıktı.



47 Üniversitenin katıldığı ve Türkiye'nin dört bir yanında oynanan çekişmeli maçlar sonucunda 24 takım üst gruba yükseldi. Adıyaman Üniversitesi Basketbol Takımı da grubundaki Mardin Artuklu, Ağrı İbrahim Çeçen, Fırat ve Cumhuriyet Üniversitesini yenerek 2. gruba çıkmayı başardı.



14 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. tur da ise Adıyaman Üniversitesi Basketbol Takımı Yeditepe, Yıldız Teknik, Sabancı, Nişantaşı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi karşısında sahaya çıkarak yarı final mücadelesi verecek.



Konu hakkında kısa bir değerlendirme yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederken Adıyaman'ı ve Üniversitesini başarı ile temsil ettiklerinden dolayı teşekkür etti.



Öğrencilere 2. turda da başarılar dileyen Rektör Gönüllü takımı finalde görmek istediklerini ve öğrencilerine güvendiklerini belirtti. - ADIYAMAN