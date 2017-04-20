Adıyaman Tanıtım Günlerine Siyasilerden Yoğun İlgi
Adıyaman Tanıtım Günlerine siyasilerden yoğun ilgi TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye makas değiştirmiştir" Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Adıyaman bu kadim milletin örneklerinden bir tanesidir" Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Adıyaman'a 11 milyar yatırım yaptık.
Adıyaman Tanıtım Günlerine siyasilerden yoğun ilgi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye makas değiştirmiştir"
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Adıyaman bu kadim milletin örneklerinden bir tanesidir"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Adıyaman'a 11 milyar yatırım yaptık. Adıyaman her şeyin en güzeline layık"
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Adıyaman artık kabuğunu yırtmak üzere; Türkiye de, Adıyaman da 2023 hedeflerine bir bir ulaşıyor"
ANKARA - Adıyaman Tanıtım Günlerine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, referandum sonucuna ilişkin "Sistemimiz değişmiştir, Türkiye makas değiştirmiştir. İnşallah hayırlı, uğurlu olacak. Bu yarışta Adıyaman öncelik aldı, tebrik ediyorum" dedi.
Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen "Adıyaman Tanıtım Günleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tanıtıma; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.
"Biz bölünmeyiz, bölünmeyeceğiz"
Etkinlikte bir konuşma yapan TBMM Başkanı Kahraman, 16 Nisan'da yapılan referandum sonucuna ilişkin, "Sistemimiz değişmiştir, Türkiye makas değiştirmiştir. İnşallah hayırlı, uğurlu olacak. Bu yarışta Adıyaman öncelik aldı, tebrik ediyorum. Herkes fikrini ortaya koyacak; demokrasinin gereğidir. Biz bölünmeyiz, bölünmeyeceğiz. Bir bütünüz bunu 15 Temmuz'da gösterdik. Parti rozeti yoktu, bayrağımız vardı" diye konuştu.
"Adıyaman bu kadim milletin örneklerinden bir tanesidir"
Adıyamanlıları Ankara'da görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başbakan Yardımcısı Canikli ise, Adıyaman'ın çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Adıyamanlılar, Ankara hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, bizim de yüzümüzü güldürdünüz. Öteden beri Adıyaman'a bir ziyaret planlıyorduk ama realize edemedik, nasip olmadı, hep bir engel çıktı. Biz bu ziyareti gerçekleştirememenin hüznü içerisindeyken bu organizasyon; tabii burada Adıyaman'ı tam olarak hissetmek, o derinli yaşamak mümkün değil, onu ancak Adıyaman'a giderek hissedebilirsiniz. Ama yine de bir nebze olsun oradan esintiler var Ankara'da şu anda. Adıyaman bu kadim milletin örneklerinden bir tanesidir. Anadolu şehri, Anadolu insanı ve Anadolu'nun bozulmamış değerlerini, güzelliklerini, kültürel renklerini en iyi şekilde bünyesinde barındıran onu muhafaza edebilmiş bir şehrimizdir. Anadolu'nun kendisidir. Bu milletin en önemli unsurlarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.
"Adıyaman her şeyin güzeline laiktir"
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da, Adıyaman'ın AK Parti hükumeti öncesinde "unutulmuş bir il" olduğunu belirterek, "Hükümetimizden önce Adıyaman unutulmuş bir ildi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde 2003 yılında bana dedi ki, 'Veysel Hoca, Adıyaman'daki bütün işler durmuş; hiçbir inşaat yok, sulama yok, baraj yok gideceksin ne gerekiyorsa yapacaksın' talimatını verdi. Hakikaten şu ana kadar hükümet olarak biz Adıyaman'a 11 milyar yatırım yaptık. Gerçekten muhteşem oldu. Adıyaman her şeyin güzeline layık. Buna yürekten inanıyorum" dedi.
"Adıyaman artık kabuğunu yırtmak üzere"
Kendisi de Adıyamanlı olan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise memleketi ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Adıyaman'ın saklı güzelliklerini burada sergileyeme çalıştık. Adıyaman binlerce yıl pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, milattan önceye dayanan geçmişiyle yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla var olmaya çalışmış bir şehir. Son 15 yılda muazzam kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Adıyaman artık kabuğunu yırtmak üzere. Türkiye de, Adıyaman da 2023 hedeflerine bir bir ulaşıyor. Adıyaman örnek kişiliğiyle, şahsiyetiyle, onuruyla, ülkesine, milletine bayrağına sadakatiyle her zaman kendini tüm Türkiye'ye ziyaret etmiştir. Bu güne kadar duasıyla desteği hep bizlerin yanında olmuştur."
(SLCK-BT-