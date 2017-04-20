Adıyaman Tanıtım Günleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Türkiye makas değiştirmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Türkiye makas değiştirmiştir. İnşallah uğurlu olacak, mübarek olacak. Bu yarışta Adıyaman öncelik aldı, tebrik ediyorum. Herkes fikrini ortaya koyacak, demokrasinin gereğidir. Ortaya çıkan karar neyse ona herkes uyacaktır. Biz bölünmeyiz, bölünmeyeceğiz, 'osu busu' yok. Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik. Parti rozeti yok, bayrağımız var." dedi.
Kahraman, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Adıyaman Tanıtım Günleri açılış etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kahraman, kabine revizyonuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, bir bilgisi olmadığını, dün basından konuyu öğrendiğini aktardı.
Referandum sonucunu değerlendiren Kahraman, sonucun fevkalade olduğunu belirterek, "Türkiye'nin istikrarlı, güvenli, gelişmesinin önü açık bir noktada olacak inşallah, hayırlı olsun. Artık 'hayır' demek, 'evet' demek serbest. Hayırlı olsun diyelim. Türkiye bir bütün olarak birlikte yoluna devam edecektir." dedi.
CHP'nin "Sineyimillet" açıklamasının sorulması üzerine Kahraman, CHP'nin kökünün Osmanlı'ya dayanan bir parti olduğunu, "Sineyimillet" gibi kelimeleri konuşacağını düşünmediğini ifade etti.
Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada ise pazar günü yapılan halk oylamasıyla yönetim sisteminin değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye makas değiştirmiştir. İnşallah uğurlu olacak, mübarek olacak. Bu yarışta Adıyaman öncelik aldı, tebrik ediyorum. Herkes fikrini ortaya koyacak, demokrasinin gereğidir. Ortaya çıkan karar neyse ona herkes uyacaktır. Biz bölünmeyiz, bölünmeyeceğiz, 'osu busu' yok. Bunu biz 15 Temmuz'da gösterdik. Parti rozeti yok, bayrağımız var."
"Kabine dimdik yerinde duruyor"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da açılış etkinliği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Kabine değişecek mi?" sorusuna Eroğlu, "Kabine dimdik yerinde duruyor. Nerede konuşuluyor? Ben de duymadım şu ana kadar. Şu anda öyle bir konu söz konusu değil." ifadesini kullandı.
"Özellikle büyük şehirlerde, Ankara ve İstanbul'da yerel anlamda büyük değişikliğe gidilecek mi?" sorusuna ise Eroğlu, henüz bu konunun konuşulmadığını, Resmi Gazete'de sonuçların yayımlanmasının ardından karar verileceğini bildirdi.
Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye tekrar üye olmasından gurur duyacaklarını, mutlu olacaklarını söyledi.
Daha sonra tanıtım günlerinin açılışında konuşan Bakan Eroğlu, Adıyaman'ın fahri hemşehrisi olduğunu belirtti. AK Parti dönemi öncesinde Adıyaman'ın unutulmuş bir il olduğunu vurgulayan Eroğlu, hükümetin Adıyaman'a 11 milyar liralık yatırım yaptığına işaret etti.
Adıyaman'da şimdiye kadar 8 baraj inşa edildiğini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:
"18 baraj ve gölet sulama tesisi ile bir rekora imza atacağız. Çünkü Adıyaman topraklarını Atatürk Barajıyla çerçevelenmiştir. Ancak sulama, baraj, göletler unutulmuş. Bu eksikliği tamamlayacağız. 'Adıyaman'a çok yatırım yapıyorsunuz, niye?' diyorlar. Ben de 'eksiklikleri tamamlıyoruz' diyorum. Yaklaşık 36 sulama tesisi, 36 dere ıslahı gerçekleştirdik. Milyonlarca fidanı Adıyaman'da topraklarla buluşturduk."
Bakan Eroğlu, bütün bakanlıkların Adıyaman'a çok güzel yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceğini kaydetti.
"Herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz"
Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise etkinlikte, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Adıyaman'ın bütün güzelliklerini Ankara'da yaşayanlara göstermek istediklerine değinerek, "Bütün herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz. Son dönemlerde özellikle terörle birlikte Güneydoğu'daki illerimizin anılmasının, o illerimizin büyük turizm potansiyelini önünde büyük bir engel teşkil ediyor." dedi.
Erin, Adıyaman'ın huzur, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir il olduğunu vurgulayarak, Adıyaman'ın tanıtımı konusunda ulusal medyanın da sorumluluk almasını istedi.
Açılışa, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da katıldı.