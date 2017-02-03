Adıyaman Sincik Arıkonak Göleti ve Sulama İşinin İhalesi Yapıldı

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman Sincik Arıkonak göleti ve sulama işinin ihalesi yapıldı.



Sincik İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Arıkonak Köyünün 2 kilometre Güneybatısında Binçit Deresi üzerine yapılacak gölet ve sulama işinin ihalesi yapıldı. Göletin gövde dolgusu 94 bin 749 metreküp olduğunu belirten yetkililer, gövdesi ön yüzü geomembran kaplı homojen toprak dolgu tipindeki göletin depolama hacmi 531 bin metreküp ve temelden yüksekliği 28,50 metre olduğunu ifade etti.



Projeli durumda ürün deseni yüzde 10 elma, yüzde 10 kiraz, yüzde 5 yonca, yüzde 15 ceviz, yüzde 20 hububat, yüzde 5 sebze, yüzde 15 dane fasulye, yüzde 5 patates, yüzde 15 dane mısır olup proje ile bin 310 dekar arazinin yağmurlama,damla sistemiyle sulanacağı belirtildi. - ADIYAMAN