Adıyaman Sağlıkta Yurt Dışına Açıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık alanındaki yenilikçi hizmetleriyle çevre illerin yanı sıra yabancı hastaların da şifa bulmak için başvurduğu merkez haline geldi.





Türkiye'nin birçok ilinden hasta kabul eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016 yılında yurt içinin yanı sıra Almanya, Irak, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Tanzania, İsviçre, Rusya, Avustralya, Belçika, Afganistan, Kırgızistan, İsveç, Lesotho, Bulgaristan, İngiltere, Fas, Yunanistan, Ermenistan, Avusturya, Polonya, Slovakya, Hollanda ve Fransa'dan da 320 hastayı kabul etti.





Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin son 2 yılda hem nicelik hem de nitelik olarak sağlıkta önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.





Hastanenin birçok yabancı ülkeden hasta kabul eden bir hastane boyutuna geldiğini vurgulayan Öz, "2016 yılı itibarıyla 24 ülkeden 320 hasta tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize başvurdu. Bu bizim için önemli bir durum. Almanya, Fransa, Avusturya, Özbekistan ve birçok ülkeden hastalar, burada tanı ve tedaviye daha kolay ulaşabilmeleri, hekimlerin sunduğu hizmetin üst seviyede olması, hastanenin beş yıldızlı bir konfor sunması ve fiyat olarak diğer ülkelerden daha ucuz olması dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvurdular." diye konuştu.



Adıyaman'ın yakın bir geçmişe kadar kent dışına hasta gönderen bir il durumundayken şimdiler de Avrupa ülkelerinden hasta kabul eden bir kent haline geldiğine vurgu yapan Öz, hastaneye Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi çevre iller haricinde Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Diyarbakır, Bitlis gibi illerden de hasta kabul ettiklerini aktardı.



Sundukları sağlık hizmetinin daha ileri noktalara taşınacağına inandığını belirten Öz, "Hastanemiz son teknolojik cihazlar nedeniyle hem ülke dışından hem de il dışından olsun çok ciddi anlamda tanı ve tedavinin yapılabildiği bir hastane konumundadır. Konforlu bir hizmet verdiğimiz için insanlar da hastanemize gelip tedavi oluyorlar." dedi.