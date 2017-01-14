Adıyaman Parmağına Sıkışan Yüzüğü Itfaiye Çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı



ADIYAMAN'da 41 yaşındaki İrfan Genç'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



İrfan Genç, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, ip sardıkları Genç'in parmağına sıkışan yüzüğü çıkardı. Parmağı moraran Genç, itfaiye erlerine teşekkür etti.