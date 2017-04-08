Adıyaman Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı



ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ömer Berk yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi.



Erdal Yıldırım yönetimindeki 33 SC 758 plakalı otomobil, Ömer Berk yönetimindeki 02 BF 298 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Berk, yol savrulurken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Berk'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.