Adıyaman Otomobilde Uyuşturucuya 1 Tutuklama

Otomobilde uyuşturucuya 1 tutuklama



ADIYAMAN'da, şüphe üzerinde durdurulan otomobilin hava filtresinin içinden 494 uyuşturucu hap çıktı, 1 kişi tutuklandı.



Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan 35 HS 088 plakalı otomobilde yapılan aramada hava filtresinin içerisine gizlenmiş 494 uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan Hacı Ali A., Nevzar E. ve Mehmet Serkan A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hacı Ali A. ve Nevzar E., serbest bırakılırken Mehmet Serkan A., tutuklanarak cezaevine konuldu.