Adıyaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde imamı 9 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY eğitim yapılanmasına yönelik Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aralarında öğretmenlerle ilgilenen sözde imam İ.D, lise alt birim imamı M.A, ortaokul grup imamı M.D, ortaokul alt birim imamı M.B, lise alt birim bölge imamı V.B, Kahta memurlar imamı F.K, Kahta ilçe imamları F.Y. ve F.Ö. ile hususi hizmet imamı M.G. gözaltına alındı.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.