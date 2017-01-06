Adıyaman Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman merkezli 6 ilde yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Zabıt katipliğine eleman ayarlayan ve bunların örgütün sohbetlerine katılmasını sağlayan il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ operasyonu kapsamında Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN