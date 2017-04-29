Adıyaman Kırsalında PKK'lılara Operasyon: 4 Terörist Ölü

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'lılara yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü, 1'i yaralı ele geçirildi.



Güvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı Köyleri yakınlarında bir grup PKK'lı teröristi farkedince harekete geçti. Özel harekat polislerin de desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri bölgede operasyon başlattı. İHA'larla görüntü alınan bölge, helikopterle bombalandı. Operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1'i de yaralı ele geçirildi. Operasyon devam ediyor. - Adıyaman