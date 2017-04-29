Adıyaman kırsalında PKK'lılara hava operasyonu: 8 terörist ölü (3)



KARADAN VE HAVADAN ARAZİ TARAMASI YAPILIYOR



Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik karadan ve havan başlatılan operasyon devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı timleri, karadan arazi taraması yaparken, havadan ise insansız hava araçlarıyla gözetleme yapılıyor. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde uçakların bombaladığı sığınma alanlarında etkisiz hale getirilen 8 teröristin cesedinin ise araziden morga götürüleceği belirtildi.



BİRÇOK BÖLGE, 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



Bu arada Adıyaman Valiliği, operasyonun sürdürüldüğü bölgeler, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada, Ulbak Dağı'nın batısı, Koçali Serkül Tepe'nin güneydoğusu, Kömür Hasankan Mahallesi kuzeybatısı, Koçali Çağlalı Tepe'nin güneybatısı, Çirkin Deresi, Göçeryolu sırtları güneybatısı ve Koçali Haçik Tepe güneybatısının 13 Mayıs gününe kadar 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.