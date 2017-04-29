Adıyaman Kırsalında PKK'lılara Hava Operasyonu: 8 Terörist Ölü - Yeniden

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'lılara savaş uçaklarıyla düzenlenen hava operasyonunda 8 terörist öldürüldü.



Güvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerinde alınan istihbari bilgilerle merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı Köyüi yakınlarında bir grup PKK'lı teröristi fark edince harekete geçti. Özel harekat polislerin de desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri bölgede operasyon başlattı. İHA'larla görüntü alınan bölgedeki teröristler, savaş uçaklarıyla bombalandı. Operasyonda 8 terörist öldürürken, barındıkları alan imha edildi. Güvenlik güçleri, arazide operasyona devam ediyor.



TSK: 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı, eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"29 Nisan 2017 tarihinde, 07.10- 07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Adıyaman kırsalında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." - Adıyaman