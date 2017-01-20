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Adıyaman Kırsalında Görülen PKK'lılara Operasyon Başlatıldı - Ek Fotoğraflar
Adıyaman Kırsalında Görülen PKK'lılara Operasyon Başlatıldı - Ek Fotoğraflar
20 Ocak 2017 Cuma 15:21
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[9182038] DHA
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