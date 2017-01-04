Adıyaman Kanserli Hücreleri Yok Eden ve Ilaç Olabilen Bileşik Türevleri Bulundu

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, kanserli hücreleri yok eden ve ilaç olma potansiyeli olan yeni bileşik türevleri elde ettiklerini söyledi. İlaç potansiyeli olan ve kolon ile göğüs kanserinde etkin sonuçlar elde edilen bileşik türevleriyle ilgili testler sürdürülüyor. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, ABD'de 2009- 2014 yılları arasında doktora eğitimi sırasında yürüttüğü çalışmalarda kanser hücrelerini büyük oranda yok eden etkin maddeler buldu. Kanserli hücreleri yok eden türevlerle ilgili bileşik sentezleri yapıldı. Elde edilen bileşiklerin kolon ve göğüs kanserinde başarılı ve etkin sonuçlar elde edildi. Adıyaman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı'nda çalışmaları sürdürülen bileşiklerle ilgili testler halen ABD'de fareler ve kanser modülleri üzerinde devam ediyor. Olumlu sonuçlar alınan bileşiklerle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından kanser tedavisi gören hastalar için ilaç yapılacak. ABD'de doktora eğitimi sırasında ilk aşamada kolan ve göğüs kanseri ağırlıklı denemeler yapıldığını ve etkin sonuçlar aldıklarını belirtti. Bileşiklerin fareler üzerinde denendiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, "Kanser üzerinde doktora çalışmaları süresince ben Amerika'da bir çok bileşik sentezi yaptık. ABD'de yapmış olduğum doktora çalışmalarımda 100'ün üzerinde bileşik türevi sentez ettim. Bu bileşik türevlerinin dizaynı kanser çalışmalarına yol göstermesi hedefiyle yapıldı. Elde edilen bu bileşiklerin çeşitli kanser hücreleri üzerinde kolon ve göğüs kanseri ağırlıklı denemeleri yaptık ve etkin sonuçlar elde ettik. 4,5 yıllık sürede biz, sentez kısmı ve hücre kültürü denemelerini yaptık. Bu bileşiklerin hale hazırda fareler üzerinde, kanser modülleri üzerinde denemeleri yapılıyor ve çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Sonuçlar tarafımıza geliyor halen bu testler Amerika'da devam etmektedir" dedi.



'ÜMİDİMİZ YAKIN ZAMANDA BUNUN İLAÇ OLARAK PİYASAYA ÇIKMASI'



Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, bileşiklerle ilgili testlerin tamamlanarak kısa sürede ilaç olarak piyasaya çıkmasını umduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kanserin şu aşamada tedavisi en zor hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. İlaç olma potansiyeli olan yeni bileşik türevleri elde edildi. Biz de bu noktada milli ilaç doğrultusunda bir şeyler üretebilmek doğrultusunda kanserle alakalı ilaç geliştirme üzerine çalışmalarımız devam ediyoruz ama bir çok çalışmamızda da söylediğim gibi bu ilacın eczanelere çıkması 15- 20 senesini alıyor. Her şey yolunda gittiği taktirde uzun süreli bir çalışma ama güzel bir başlangıç oldu bizim için. İyi sonuçlar elde ediyoruz. Ümidimiz yakın zamanda bunun ilaç olarak piyasaya çıkması bu çalışmaları 2 TÜBİTAK ve 2 Bilimsel Araştırma Projesi ile yürütmekteyiz. Ayrıca bu projelerde lisans öğrencilerimize de görevler vererek onları geleceğe hazırlamaktayız. Elde ettiğimiz bileşik türevleri dünya çapında alanının en önemli bilim insanlarından birisi olan Prof. Dr. Claudiu T. Supuran tarafından İtalya'da test edilmektedir. Ayrıca ABD'deki danışman hocam Prof. Dr. Marc A. Ilies de çalışmalarımıza yardımcı olmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde göreve başlayarak çalışmalarımı sürdürdüm. ABD'de iken yapmış olduğumuz başarılı çalışmaların devamını yeni kurmuş olduğumuz araştırma laboratuvarlarımızda devam ettirdik."