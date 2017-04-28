Adıyaman Kalesi'nin Duvarlarını Gönüllüler Boyadı

Tarihi Adıyaman Kalesi duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar gönüllü gençler tarafından boyanarak silindi.



Adıyaman şehir merkezinin ortasında bulunan tarihi Adıyaman Kalesinin duvarlarına yazılan yazılar, görüntü kirliliği oluşturması sebebiyle gençler tarafından boyandı.



Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Gençlik Merkezi tarafından "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında 20 gönüllü kaleye gelerek boyama işini gerçekleştirdi.



Gönüllüler arasında bulunan Ramazan Mamiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür projelerde her zaman yer aldıklarını belirterek, "Adıyaman Kalesi, kentin tarihi açısından önemli bir yere sahip. Bu derece önemli bir yerin güzelleştirilmesi açısından organizasyon düzenlemek istedik." dedi.