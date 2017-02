Adıyaman Kahta'da, Şehit Yakını Öğrencilere Bilgisayara ve Tablet

Kahta'da, şehit yakını öğrencilere bilgisayara ve tablet



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, 'Şehit Aileleriyle Çanakkale'de Tarihe Yolculuk' isimli projenin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda şehit yakını 14 öğrenciye dizüstü bilgisayar ve tablet hediye edildi.



Kahta Kaymakamlığı ile Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Şehit Aileleriyle Çanakkale'de Tarihe Yolculuk' projesinin açılış toplantısı bir tesiste düzenlendi.



Toplantıya; Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Yetiş ve şehit aileleri katıldı. Projeyle ilgili bilgi verilen toplantıda konuşan Kaymakam Kaya, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, proje kapsamında çeşitli geziler düzenleneceğini belirtti. Kaymakam Kaya, şöyle dedi:



"Kutsal vatanımız uğruna toprağa can olmuş aziz şehitlerimizin değerli emanetleriyle beraber olmak bizleri her zaman onurlandırmakta ve mutu etmektedir. Sizlere acınızı hatırlatmak için değil, devletin ve milletin her zaman yanınızda olduğunu göstermek için buradayız. Biz sadece bunu yaşamak, hissetmek ve unutturmamak için buradayız. Son dönemlerde yaşanan olaylar millet olarak hepimizi üzmektedir. İnşallah bu süreçte bitecek. Biz bir ve bütün olduktan sonra bu gafiller, bu alçaklar istedikleri emellerine ulaşamayacaklar. Başta sizin evlatlarınız olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Ezanımızı susturmayıp bayrağımızın her yerde dalgalanmaya devam edecek."



Proje kapsamında toplantı sonunda şehit yakını 14 öğrenciye kaymakamlık tarafından dizüstü bilgisayar, belediye tarafından ise tablet hediye edildi.