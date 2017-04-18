Adıyaman Kahta'da Ev ve Işyerlerini Su Bastı

Kahta'da ev ve işyerlerini su bastı



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı.



İlçede akşam saatlerinde aniden başlayan ve 15 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki çok sayıda ev ve iş yerlerine doldu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki eşyalar zarar görürken, caddelerde vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını başlattı.