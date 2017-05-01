Adıyaman Hdp'li Yıldırım Ile Polis Arasında 'Pankart' Tartışması

Hdp'li Yıldırım ile polis arasında 'pankart' tartışması



ADIYAMAN'da, üzerinde 'Savaşa, yıkıma, köleliğe direneceğiz' yazılı pankartla 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alana girmelerine izin verilmeyen grupta yer alan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım polislerle tartıştı.



Adıyaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen kutlamalar, Sakarya Caddesi'ndeki alanda öğle saatlerinde başladı. Kutlamalara gruplar halinde gelenler, polis tarafından üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Polis, HDP'li grubun taşıdığı ve üzerinde 'Savaşa, yıkıma, köleliğe direneceğiz. Yaşasın 1 Mayıs.' yazılı pankartı alana alınmasına izin vermedi. Alana pankartla girmek isteyen grup ile polisler arasında tartışma başladı. Grupta bulunan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da, pankartı alana almayan polislere, "Pankartta ne yazıyor? Bana söyleyin. Siz bunu boş yere merkeze bildiriyorsunuz. Bakın beni ağır konuşturmaya şey yapmayın. Siz suç unsuru gördüğünüz pankartta hangi kelime var?" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından polisler, grubun pankartla alana girmesine izin verdi. Kalabalık, sloganlarla alana girdi.