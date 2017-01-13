Adıyaman Havalimanında Yolcu Trafiği

Adıyaman Havalimanında geçen yılın aralık ayı istatistiklerine göre, 243 bin 240 yolcu hizmet aldı.



Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adıyaman Havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 17 bin 552, dış hat yolcu trafiği yüzde 16 artışla 177, toplamda ise yüzde 3 artışla 17 bin 729 oldu.



Geçen yılın aralık ayında, Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 143, dış hatlar 1 olmak üzere toplam uçak trafiği 144'e ulaştı. 2016 Aralık'ta Adıyaman Havalimanı Yük (kargo posta, bagaj) trafiği de toplamda 129 ton olarak gerçekleşti.



Adıyaman Havalimanından bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 243 bin 240 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla bin 832'ye, yük (kargo posta bagaj) trafiği ise yüzde 22 artışla bin 982 tona ulaştı.