Adıyaman Gölbaşı'da Yaşlılara 'Evde Bakım'

Gölbaşı'da yaşlılara 'Evde Bakım'



ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kaymakamlık tarafından başlatılan 'Yaşlılara Evde Bakım Projesi' kapsamında 60 aileye hizmet verildiği bildirildi.



Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, 'Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi' Projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek şu anda 60 aileye bu hizmeti verdiklerini söyledi. Kaymakam Zadeleroğlu, açıklamasında şunları söyledi:



"Evde Bakım Hizmeti Projesi kapsamında 4 bayan ve 2 erkek olmak üzere 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu personellerimiz haftanın belli günlerinde tespit ettiğimiz yalnız yaşayan yaşlılarımızı ziyaret ederek evlerini temizliyor, varsa ev tamiratlarnıı yapılıyor, yemeklerine yardımcı olunuyor, evdeki halılara kadar yıkanıyor ve temizleniyor. Yardıma muhtaç yaşlılarımızın evlerinde ne gerekiyorsa kaymakamlık olarak yapıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz gerektiğinde, sorunlarını dinliyoruz ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca ziyaret ettiğimiz yaşlı hasta olmuşsa onu doktora da götürüp tedavi de ettirip ilaçlarına kadar karşılıyoruz. Bu projenin maliyeti bize 250 bin lira civarında ancak bu proje Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma fonundan karşılanıyor. Proje kapsamında köyler de dahil 60 yardıma muhtaç yaşlıya yardım yapıyoruz."



Proje kapsamında yardım alan Hüseyin Bayülken ise, çok memnun olduğunu ifade ederek, kaymakamlık çalışanlarının evlerini temizlemesinin yemek yapmasının kendini mutlu ettiğini söyledi.