Adıyaman Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu



ADIYAMAN'da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.



Yangın, sabah erken saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hasan Özciriş'e ait 8'inci kattaki dairede kimsenin olmadığı sırada dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri içeri girerek yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bilgisayar odasında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.