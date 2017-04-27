Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 Kişi Açığa Alındı

FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun 90'ı Adıyaman'da görev yapıyor.



667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturan FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olan emniyet mensupları görevden uzaklaştırıldı.



Açığa alınan polisler arasında Adıyaman Emniyet Teşkilatında görevli 1 emniyet amiri, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 2 baş polis olmak üzere 90 kişi açığa alındı. - ADIYAMAN