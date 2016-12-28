Adıyaman Duvar Arasında Sıkışan Köpeği Itfaiye Kurtardı

Adıyaman'da, 2 gün boyunca iki duvar arasında sıkışan köpeği itfaiye erleri kurtardı.



Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İki duvar arasında köpek sesini duyanlar durumu itfaiye erlerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından iki duvar asasında 2 gündür kalan köpeği itfaiye erleri tarafından duvar kırılarak çıkartıldı. Çıkartılan köpek itfaiye erleri tarafından alınarak İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. Burada erler tarafında erler tarafından köpek süt ve ekmek verilerek karnını doyurdu. Daha sonra bezlere veterinere götürmek üzere kutuya konuldu.



Kurtarma hakkında açıklamada bulunan İtfaiye Şefi Necmettin Çalım, şunları söyledi:



"Gelen ihbar üzerine Bahçecik Mahallesi'nde bir canlı hayvanın duvar arasında olduğu ihbarı aldık. Arkadaşlarımızla beraber ekip olarak olay yerine vardığımızda odunluk ve bahçe duvarı arasına düşüş bir halde olduğunu tespit ettik. El yordamıyla çıkartamadık. Mecburen duvarı kırmak zorunda kaldık. Duvarı alttan biraz acınca hayvana ulaşabildik. Çıkarttığımız zaman hayvanın tahminimize göre 2 gündür orada olduğu 2 gündür yağan yağmuru tamamen yediği zaten hayvanı çıkarttığımızda çok korkmuş bir şekilde aç bir şekilde olduğunu hissettik merkezimize getirdik burada biraz süt elimizden geldiği kadar bir şeyler hazırlayıp şuanda muhafaza edip Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edeceğiz."