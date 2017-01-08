Adıyaman'dan Suriye'ye 27 Tır Dolusu Yardım Gönderildi

Adıyaman'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu ile Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Suriye'nin İblid Kentine 27 tır dolusu yardım gönderildi.



Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu ile Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 27 tır dolusu yardım Adıyaman Şehirler Arası Otogarında yapılan dualar eşliğinde İblid Kentine gönderildi.



İblid Kentine gönderilen yardım tırlarını uğurlamaya Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Uğurlama töreninde Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu adına konuşan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Başkanı Ali Deniz, "Bugün Adıyaman'ımız büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle yine mazlumun yanında yine mazlumun hamisi olduğunu insanlığa ve insanlara gerçek bir ensar olduğunu elhamdülillah bir kez daha ispatlamış oldu. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu olarak Adıyaman Belediyesiyle iş birliğiyle başlattığımız ve tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle yaklaşık 1 aylık süreçte gerçekleştirdiğimiz Adıyaman'dan Halep'e, yol açın yardım çalışmamızın bugün Halep'e, uğurlayacağımız 27 tırla noktalıyoruz" dedi.



Daha sonra konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş ise,"Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu olarak bu yarduım kampanyasında kampanyanın ilk gününden itibaren çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına, yediden yetmişe halkımızın tüm kesimlerinden mükemmel bir kardeşlik örneği sergilendi" ifadelerini kullandı.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında,"Ne kadar yardımda bulunsak azdır. Çünkü oradaki yaşanan dram gerçekten hiçbir değer ölçüsüyle ölçüle bilecek bir durum değildir. Allah en kısa zamanda bütün İslam coğrafyasında yaşanan bu acıları dindirsin. Zalimlere de bu yapılan zulümlerin hesabını kendilerine sorsun. Bizim ülkemizde ve başka ülkelerde oyunlar oynayanların aynı oyunları kendi başlarına geçirsin inşallah. Biz bu yardımlarla bir nebze onların yanında olduğumuzu göstermiş olacağız. Ancak oradaki sıkıntı devam ettikçe bizim de yardımlarımız devam edecektir. Bu yardımlarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise yapmış olduğu konuşmada, "Bugün Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti içeriden ve dışarıdan karşı karşıya kaldığı bütün bu zorlamalara, bütün bu güç odaklarının hilelerine, fitnelerine, fesatlarına rağmen dimdik ayaktadır. Bütün milletiyle bütün farklılıklarıyla, bütün zenginlikleriyle ve onu yöneten milletin içerisinden çıkan cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle herşeye rağmen dimdik ayaktaydı. Bugün sadece Türkiye'de olan fitne ve fesatlarla mücadele etmiyoruz. Bugün zalime karşı her platformda bu ülkenin evlatları var. Yeryüzündeki bütün Müslümanların ve bütün ezilenlerin sesi olabilen bir ülke konumuna geldik" şeklinde konuştu.



Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AK Parti hükümeti her zaman Suriye'de yaşanan dramın yanında yer almaya çalıştı. Bugün eğer Suriye'de bir ateşkes yapılmışsa yine Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok büyük katkılarının olduğunu biliyoruz. Bugün Suriye'de o insanlık dramının ortadan kaldırılması Halep'teki 75 bin insanın tahliyesiyle İblid Kentine yerleşmesi ve bu yardım kampanyalarının yapılmasında başta sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın ve AK Parti hükümetlerinin çok büyük emekleri vardır. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.



İçerisi yardımlarla dolu 27 tır, yapılan dualar sonrasında yola çıktı. - ADIYAMAN