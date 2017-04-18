Adıyaman'dan Suriye'ye 2 Tır Dolusu Yardım

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye iki tır dolusu yardım dualar eşliğinde gönderildi.



İl Müftülüğü önünde düzenlenen yardım tırları uğurlama programına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Hayrat İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Adnan Buçakçı, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Emniyet Müdürü Metin Alper, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Hayrat Vakfı Üyesi Mehmet Turan, "Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle başlattığımız'İyiliğe sözümüz var' isimli Suriye'ye yardım kampanyamızı Allah'ın yardımıyla bugün itibariyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı Suriye'de son günlerde kadın, çocuk, yaşlı, demeden masum halka yönelik çok yoğun bir saldırı söz konusu. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'deki savaşın başlangıcından beri hep mazlum Suriye halkının yanında olduk. Bu yardımların Suriye halkına ulaşmasında katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Bizler Adıyaman Belediyesi olarak hayır ve yardımlarda bir ucundan tutmayı prensip edinmiş kimseleriz. Hayrat İnsani Yardım Derneğinin de bu hayırlı işlerinde bizlerde kendileriyle beraber olduk. Suriye'de ve ya dünyanın başka bir yerinde ihtiyaçlar devam ettiği sürece bizlerin de yardımı devam edecektir" dedi. - ADIYAMAN