Adıyaman'daki Trafik Kazası
Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Dün gece kent merkezinden Altınşehir Mahallesi istikametine giden Yavuz Özhan (25), idaresindeki 02 BB 441 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özhan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.