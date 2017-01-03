Adıyaman'daki Trafik Kazası: 1 Ölü

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi daha hayatını kaybetti.



Geçen ay, Mustafa Bağcı (19) yönetimindeki 09 SE 975 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü'nde, Murat Bereket'in kullandığı 02 AY 703 plakalı otomobille çarpışması sonucu otomobilde bulunan Derya Türk (18) kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay



26 Aralık'ta Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.



Mustafa Bağcı (19) yönetimindeki 09 SE 975 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü'nde, Murat Bereket'in kullandığı 02 AY 703 plakalı otomobille çarpışmıştı.



Kazada, sürücülerden Bereket ile diğer otomobilde bulunan Derya Türk (18) ve Cansel Milli (18) yaralanmış, yaralılardan Cansel Milli, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.