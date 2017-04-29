Adıyaman'daki Terör Operasyonu

Adıyaman Valiliği, 8 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yapıldığı alanları özel güvenlik bölgesi ilan etti.



Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlattığı operasyonun ardından Yazıbaşı köyünün bir bölümü, Kayatepe köyünün batısı, Akçalı köyünün kuzeyindeki bazı bölgeler ile merkez Kömür Hasankan Mahallesi'nin kuzeybatısındaki kırsal alanlar, merkez Okçu Mahallesi'nin kuzeydoğusu, Kürtigeriş Mahallesi'nin güneydoğusu, Çatalağaç köyünün doğusu ile çevresindeki bazı alanların, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.



Vatandaşlardan, söz konusu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.