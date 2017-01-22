Adıyaman'daki Terör Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "özel güvenlik" bölgesi ilan edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfeklerle terör örgütüne ait örgütsel dökümanlar ele geçirilmişti.