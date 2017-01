Adıyaman'daki Terör Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün kent merkezi ile Gerger ve Kahta ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T, A.T, M.Y. ve Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. ve Z.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.T. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.