Adıyaman'daki Tefeci Operasyonu

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'daki Tefeci Operasyonu

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da şehir merkezinde 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mevlüt Y. ile Aydın Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 7 Nisan, Aydın
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