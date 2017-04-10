Adıyaman'daki Tefeci Operasyonu

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da şehir merkezinde 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mevlüt Y. ile Aydın Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.