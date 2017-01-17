Adıyaman'daki Silahlı Saldırı

Adıyaman'da 2 kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.



Dün Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde Sinan Ç. ile oğlu Muhammed Selçuk Ç'nin henüz bilinmeyen nedenle bir grubun silahlı saldırısına uğramasına ilişkin polis ekipleri incelemeleri derinleştirdi.



Saldırıyla ilgili olduğu gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



Dün, Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde Sinan Ç. ile oğlu Muhammed Selçuk Ç, henüz bilinmeyen nedenle bir grubun silahlı saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanmıştı.