Adıyaman'daki PKK Operasyonu Sürüyor

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı



Adıyaman Valisi Abdullah Erin yaptığı basın açıklamasında jandarma, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ile yürütülen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Operasyonlarda yaralanan polis ya da asker bulunmadığını belirten Vali Erin, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da güvenlik kuvvetlerimiz ve kahraman, fedakar personeliyle kesintisiz bir şekilde PKK terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleriyle kararlı mücadelemiz devam ediyor. Emniyet teşkilatımızın yürütmüş olduğu Jandarma ile işbirliği içerisinde bir süredir devam eden planlı çalışma sonrası bugün sabah saatlerinde Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava unsurlarının katılımıyla daha önceden belirlemiş olduğumuz hedeflere yönelik bir operasyon başlatıldı. Operasyon devam ediyor. İlk tespitlerimize göre hava kuvvetlerimizin vermiş olduğu bilgilere göre 8 tane teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edebiliriz. Kara unsurlarımız da hava operasyonu sonrası bölgeye intikal etmiş durumdalar. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Allah'a şükür herhangi bir yaralımız yok. Kahraman polislerimiz ve jandarma unsurlarımız kahramanca mücadeleyi devam ettiriyor" dedi.



Erin, öldürülen terörist sayısı ile ilgili kesin bilgilerin devam eden keşif, arama ve tarama faaliyetleri sonrasında belirlenebileceğini hatırlatarak, operasyonla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. - ADIYAMAN