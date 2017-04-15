Adıyaman'daki Heyelan

Adıyaman'da heyelan meydana gelen Çelikhan ilçesinde, karayolları ekiplerince onarım çalışmaları sürdürülüyor.



Çelikhan'da dün sabah etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından, karayolları ekipleri, yarın yapılacak halk oylamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma yapıyor. Hasar gören Çelikhan-Adıyaman karayolu ve köy yollarındaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Ekipler, köylere servis yolu açarak ulaşımı sağlamaya çalışıyor.



Yürütülen çalışmaları inceleyen Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine, perşembe gecesi ilçede sağanak sonrası üç köy yolunun ciddi manada hasar gördüğünü söyledi.



Dün Vali Abdullah Erin başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Bu saat itibarıyla ulaşımı sağlanmayan köy kalmadı. Yarın halk oylaması olması dolayısıyla tüm köylerimize servis yolu verilecek şekilde çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan devletin araçları ve piyasada çalışan tüm iş makineleri kiralanarak köy grup yollarının açılması çalışmaları sürdürülüyor. Bir taraftan da teknik ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. En kısa sürede hasar tespiti yapıp halkımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız."



"Devlet, tüm imkanlarını seferber etti"



İlçeye bağlı Aksu köyünün Muhtarı Hüseyin Varol ise heyelanın ardından Kaymakam Kaya'ya haber verdiklerini dile getirdi.



Devletin tüm imkanlarını köylüler için seferber ettiğini dile getiren Muhtar Varol, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.