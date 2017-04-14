Adıyaman'daki Heyelan

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Çelikhan ilçesindeki heyelana ilişkin, "Köylü vatandaşlarımızın bir-iki dönüm arazide yetiştirdikleri ürünlerin zarar gördüğünü, ulaşım yönünde sıkıntılar olduğunu gördük. Ekiplerimiz çalışıyor, yol açık. Ulaşımda ciddi bir problem yok." dedi.



Erin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ile Mutlu köyünü ziyaret etti.



Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Erin, heyelanda zarar gören yol ve köprüleri inceleyerek hasarın giderilmesi için ellerinden geleceklerini yapacaklarını söyledi.



Mutlu köyünün muhtarı İbrahim Alp'ı da ziyaret eden Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı üç ana güzergahta problem olduğunu anlattı.



Çelikhan ilçesine bağlı 20 köy ve bu köylere bağlı mezralar bulunduğunu ifade eden Erin, şöyle konuştu:



"En son noktada sayılabilecek Mutlu köyü, devlet, millet ve bayrağına sahip çıkan bir köydür. Muhtarımızla bir araya geldik ve sorunları dinledik. Köyün talepleri masum sayılabilecek ve yerine getirebilecek taleplerdir. Köylü vatandaşlarımızın bir-iki dönüm arazide yetiştirdikleri ürünlerin zarar gördüğünü, ulaşım yönünde sıkıntılar olduğunu gördük. Ekiplerimiz çalışıyor, yol açık. Ulaşımda ciddi bir problem yok. Afetten dolayı zaten maddi açıdan çok iyi durumda olmayan vatandaşlarımızı rahatlatmak için Ankara'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü ile görüştük. Onlar sağ olsunlar, gerekli desteği verecekler. Evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin tadilatı konusunda çalışma yürütülecek.



Mutlu köyünün yerleşim alanı, dere yatakları ağzında kalıyor olmasından dolayı sel felaketi meydana geldi. Köylüler, yeni yerleşim yeri talebinde bulundular. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve AFAD yetkilileriyle onun değerlendirmesini yapacağız."



Erin, vatandaşlarla diyalog ve iletişimi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



"20 yolcu mahsur kaldı"



Öte yandan, Mutlu köyünün girişinde mahsur kalan 20 vatandaş, yolun açılmasını bekledi.



Murat Çınar, sabahtan beri sel nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.



Çalışmaların sürdüğünü gördüklerini belirten Çınar, "İnşallah bir an önce gideceğimiz yere ulaşırız. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin." diye konuştu.