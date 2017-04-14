Adıyaman'daki Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adıyaman'ın Sincik ilçesi İnlice beldesinde, dün 23 ortaokul öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okulda, bugün 16 öğrenci hastaneye gönderildi.



İnlice Beldesi İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 23 öğrencinin dün mide bulantısı, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından aynı okuldan bugün de 16 öğrenci, okul idaresi tarafından beldedeki Aile Sağlığı Merkezi'ne sevk edildi.



Çocuklar, buradaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.



Okul idaresinden yapılan açıklamada, öğrencilerin aynı yemekten yemedikleri ve bugün hastaneye sevk edilen öğrencilerin sadece kontrol amaçlı gönderildikleri belirtildi.