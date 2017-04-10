Adıyaman'da Yetim Çocuklar Yararına Kermes Düzenlendi

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kermesin geliri Tayland ve Patani'deki Şifa Yetimhanesinde bulunan 60 yetim çocuğa bağışlanacak.



Demokrasi Parkı içerisinde 6 gün boyunca açık olacak olan kermese AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.



Protokol üyeleri tarafından okunan dualar sonrası açılışı yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kermesle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, açılışı yapılan kermesin Tayland ve Patani'deki Şifa Yetimhanesinde bulunan yetim çocuklara bağışlanacağını söyledi.



Başkan Akkuş, "Orta doğudaki şifa yetimhanesindeki yetim çocuklara katkı sunmak amacıyla kermesimizi yaptık. Şuan oldukça büyük bir ilgi mevcut Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.



AK Parti Adıyaman İl Başkanı AAbdurrahman Dimez ise, "İHH her fırsatta mazlumların yanında olan bir derneğimiz. Biz de her fırsatta onlarla beraber aynı safta omuz omuza bütün mazlum ve garibanların yanında olmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN