Adıyaman'da Yapılan Operasyonda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Adıyaman'da PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrasında yapılan arazi taramasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan hava-kara operasyonu kapsamında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Adıyaman kırsalında şu ana kadar yapılan arazi arama ve taramasında ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili Valilik açıklamada bulundu.



Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını imha etmek maksadıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan müşterek istihbarat çalışması sonucunda, Adıyaman Valiliğinin oluruna istinaden Adıyaman JÖH Tabur Komutanlığı, Hatay/Dörtyol JÖH Komando Tabur Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularının katılımı ile 29 Nisan 2017 günü saat 05.00'den itibaren Adıyaman merkez Çamyurdu ve Yazıbaşı köyleri kırsalında operasyonel faaliyet başlatılmıştır. Operasyon bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından 8 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünün alınması üzerine arazide tertiplenen birlikler tarafından 'teslim ol' çağrısı yapılmış, BTÖ mensupları tarafından teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine Bayraktar/Silahlı İHA ve bölgeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından yakın hava desteği icra edilmiş ve belirlenen hedeflerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Yakın hava desteğinin bitimine müteakip operasyon bölgesinde önceden tertiplenen birlikler tarafından başlatılan arazi arama ve tarama çalışmaları halen devam etmekte olup, şu ana kadar ele geçirilen silah, mühimmat, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemelerine ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN