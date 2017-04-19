Adıyaman'da Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirilen Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da, yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahsın pantolonun iç kısmına yapılan gizli cepler içerisinde 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.



Altınşehir Mahallesi'nde ve Adıyaman-Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde bulunan H.K. isimli şahsın üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şahsın üzerinde bulunan pantolonun iç kısmına özel yapılmış cepler içerisinde 4 paket içerisine saklanmış toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN