Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 245 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Damlacık Köyü Karanfil Mezrasında bir buğday tarlasına operasyon düzenledi.



Operasyonda 2 bin 245 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.



Hint kenevirleri ise Kahta İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.