Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.





Ekipler, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri park halindeki 44 HR 696 plakalı otomobilde arama yaptı.



Araçta yapılan aramada 38 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen Tekin Y. ile Kerem Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.