Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da üst aramasında 51 gram metamfetamin (sentetik uyuşturucu) ele geçirilen zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.



Araçta bulunan H.K'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş vaziyette 4 paket halinde 51 gram metamfetamin ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.