Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 494 adet uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıhşehir Mahallesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri Hacı Ali A'nın idaresindeki 35 SH 088 plakalı otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, aracın hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette 494 uyuşturucu ecstasy hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.



Sürücü Hacı Ali A, ile araçta bulunan Nevzat E ve Mehmet Serkan A. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mehmet Serkan A, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.