Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da 30 paket esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.



Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Mehmet E'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 4 paket esrar bulundu.



Ekipler, zanlının Karapınar Mahallesi'ndeki evinde arama yapmak istedi. Zanlının eşi, polis ekiplerini görünce 26 paket esrarı sobaya attı. Polis ekipleri, uyuşturucuyu sobadan çıkardı, Mehmet E. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.