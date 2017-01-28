Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da yapılan denetimde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Mara Mahallesinde bulunan metruk binada denetim gerçekleştirdi.



Bina içerisinde bulunan G.C. ve E.B'nin üst aramasında 10 gram esrar maddesi bulundu.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.