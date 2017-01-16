Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Besni ilçesinde bir otomobilde 15 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Besni ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendiği Mustafa Kaplan idaresindeki 54 YA 615 plakalı otomobili ilçe merkezinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada 15 gram esrar ele geçirdi.





Gözaltına alınan araç sürücüsü Kaplan, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.