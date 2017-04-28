Adıyaman'da Üniversite Öğrencileri Güneş Enerjili Araba Üretti

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Besni Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan araba üretti.





Besni Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Zihni Alp Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretilen aracın üniversite yerleşkesinde engelli yolcu taşıma ve güvenlik görevlilerinin kampüs içerisinde gezmesi için kullanılabileceğini söyledi.



Araca "Şems-i Revan" adını verdiklerini ifade eden Çevik, 7 ayda tamamlanan aracın adının öğrenciler tarafından konulduğunu belirtti.



Aracın otomobil ve pikap arasında bir modelde tasarlandığını anlatan Zihni Alp Çevik, şöyle konuştu:



"Araç 2 kişiyi çok rahat taşıyor. 8 kişiyi de taşıyabiliyor. Motorunu güçlü yaptık. Bu aracı yapma amacımız kampüs içerisinde yolcu taşımak. Engelli, misafir ve güvenlik personelinin bineceği bir araç yaptık. Geçen yıl yaptığımız aracın motorundan 3-4 kat daha güçlü. Ayrıca yolcu taşıma kapasitesini de arttırdık."



Aracın 2 saatlik enerjiyle ve en fazla 40 kilometre hızla 80 kilometre yol yapabildiğini vurgulayan Çevik, aracı sonraki süreçte hareketli koltuklarla engellilerin daha rahat binip inebilecekleri şekilde geliştirmeyi düşündüklerine dikkati çekti.



Annesi başarısını paylaştı



Besni Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü öğrencisi Yunus Emre Gültekin de ekip arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Öğrencilerden Muhammet Serhat Yasak'ın annesi Nezire Yasak ise oğlunun dahil olduğu güneş enerjili araba projesinin test sürüşlerini görmek ve ekibin mutluluğunu paylaşmak için Mersin'den geldiğini belirterek, "Oğlum bu projede yer aldığı için çok memnunum. Böyle projelerle uğraştıklarında çocukların kendilerine güveni artar. Sadece okumak değil, onu uygulamak ve gerçek hayata yansıtmak da önemli." dedi.